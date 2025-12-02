Хинштейн доложил Путину о ситуации в Курской области

По словам главы региона, на сегодняшний день разминировано 92 населенных пункта.

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с губернатором Курской области Александром Хинштейном. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

На встрече Хинштейн доложил главе государства о текущей ситуации в Курской области. Он уделил внимание вопросам комплексного восстановления и развития региона, а также мерам по защите исторической памяти. По словам главы Курской области, на сегодняшний день разминировано 92 населенных пункта.

Также Хинштейн отметил, что на территории региона развернута беспрецедентная по масштабу группировка. Он уточнил, что в ее состав входят инженерные войска, Росгвардия, МЧС и инженерные формирования вооруженных сил КНДР.

Видео: официальный сайт президента России