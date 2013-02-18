Ушаков: компромиссного варианта плана по Украине пока нет

В Кремле уточнили вопросы, которые поднимались на встрече со Стивеном Уиткоффом.

Компромиссного варианта мирного плана по урегулированию на Украине пока найдено не было. Соответствующее заявление журналистам из кремлевского пула сделал помощник главы нашего государства Юрий Ушаков. Он вышел для общения со СМИ после пятичасовых переговоров, длившихся в отношении обсуждения мирного плана вашингтонской администрации по урегулированию регионального кризиса на Украине. Эксперт заметил, что работа по обсуждению документа будет продолжаться.

Пока еще компромиссного варианта найдено не было, но некоторые американские наработки выглядят более-менее приемлемо, но их нужно обсуждать. Некоторые формулировки, которые нам были предложены, нам не подходят. Юрий Ушаков, помощник главы РФ

Юрий Ушаков не стал говорить прессе о том, какие именно формулировки не устроили российское руководство. Он пояснил, что с американскими коллегами были достигнуты договоренности о том, что публично стороны не будут раскрывать суть переговоров, так как общение носило закрытый и даже секретный характер.

Ушаков: на встрече Путина и Уиткоффа обсуждался территориальный вопрос.

