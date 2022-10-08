Урсула фон дер Ляйен: ЕС выделит в ближайшие дни €2 млрд Украине

Глава Еврокомиссии призвала помогать Киеву столько, сколько это будет необходимо.

ЕС выделит в ближайшие дни €2 млрд в виде макрофинансовой помощи Украине. Соответствующее заявление в рамках пресс-конференции с журналистами по завершению саммита Европейского политического общества в Праге сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Чиновница подчеркнула, что страны-участницы ЕС также продолжат оказывать киевскому режиму военную и экономическую поддержку.

В ближайшие дни будет выделено еще €2 млрд в качестве макрофинансовой помощи. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Эксперт полагает, что саммит ЕПО, котором приняли участие представители 44 региональных стран, продемонстрировал российскую изоляцию и единство в поддержке Украины.

Лидеры ЕС обсудят на саммите в Праге вопрос введения потолка цен на газ.

Фото и видео: YouTube / El País