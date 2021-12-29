Уровень заполненности газовых хранилищ Европы упал до 39%

В Германии и Франции он составляет 37 и 36% соответственно.

В подземных хранилищах Европы осталось менее 20% от части объема газа, закачанного летом. При этом общий объем заполненности упал до 39%. Об этом у себя в телеграм-канале сообщает "Газпром".

По данным Gas Infrastructure Europe, на 29 января объём активного газа в европейских подземных хранилищах на 27,3% (на 14,4 миллиарда кубометров) меньше прошлогоднего уровня — говорится в сообщении.

Отмечается, что этот показатель в Германии и Франции составляет 37% и 36% соответственно.

Так, порядка 80,3% достиг отбор на 29 января. Это 38,4 млрд кубометров.

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