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Бензин в России стал вторым по дешевизне в Европе
Сегодня, 8:17
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Бензин в России стал вторым по дешевизне в Европе

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Стоимость за литр составляет 51,3 рубля.

Бензин в России, стоимость которого составляет 51,3 рубля за литр, стал вторым по дешевизне в Европе в абсолютных цифрах. Об этом пишет "РИА новости".

Самые низкие цены в абсолютных цифрах в Казахстане. Литр бензина в стране стоит в пересчете 35,7 рубля. Третье место по данному показателю заняла Белоруссия, где в среднем цена бензина за литр составляет 61 рубль.

А вот дороже всего бензин из стран Европы в Нидерландах – 169,1 рубля за литр. Затем идут Финляндия, Дания, Норвегия и Швеция. Литр бензина в данных странах стоит дороже 150 рублей.

При этом самое дешевое дизельное топливо в России, его стоимость составляет 54,4 рубля за литр. В Казахстане, Белоруссии и Украине цены на топливо менее 80 рублей. Дороже всего дизельное топливо из стран Европы стоит в Швеции – за литр придется заплатить 172,4 рубля.

Сообщается, что во всех участвующих в рейтинге странах цены на бензин выросли.

Ранее мы писали, что индексация условной цены топлива в России планируется с 1 июля. 

Фото: pixabay 

Теги: дизельное топливо, цена на бензин
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Щелконогов Игорь
Сегодня 9:36

За то и зарплаты самые низкие . По-этому при соотношении зарплат и цен на бензин , он получается у нас самый дорогой . Дешёвый он только для правительства , депутатов и крыс , которые пристроились на зарплату выше 100 000 рублей . Только народ у нас живёт со средней зарплатой в 25 000 рублей .

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