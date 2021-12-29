Бензин в России стал вторым по дешевизне в Европе

Стоимость за литр составляет 51,3 рубля.

Бензин в России, стоимость которого составляет 51,3 рубля за литр, стал вторым по дешевизне в Европе в абсолютных цифрах. Об этом пишет "РИА новости".

Самые низкие цены в абсолютных цифрах в Казахстане. Литр бензина в стране стоит в пересчете 35,7 рубля. Третье место по данному показателю заняла Белоруссия, где в среднем цена бензина за литр составляет 61 рубль.

А вот дороже всего бензин из стран Европы в Нидерландах – 169,1 рубля за литр. Затем идут Финляндия, Дания, Норвегия и Швеция. Литр бензина в данных странах стоит дороже 150 рублей.

При этом самое дешевое дизельное топливо в России, его стоимость составляет 54,4 рубля за литр. В Казахстане, Белоруссии и Украине цены на топливо менее 80 рублей. Дороже всего дизельное топливо из стран Европы стоит в Швеции – за литр придется заплатить 172,4 рубля.

Сообщается, что во всех участвующих в рейтинге странах цены на бензин выросли.

Ранее мы писали, что индексация условной цены топлива в России планируется с 1 июля.

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