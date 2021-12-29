Минфин: индексация условной цены топлива в России планируется с 1 июля

В ГД рассмотрят корректировку проекта в весеннюю сессию.

Минфин России индексация условной цены топлива в России планируется с 1 июля 2022 года. Об этом журналистам ТАСС рассказал заместитель главы профильного ведомства Алексей Сазанов. Чиновник прокомментировал коррективы, вносимые в топливный демпфер. Депутаты Госдумы РФ будут рассматривать изменения во время весенней сессии парламента.

В весеннюю сессию мы планируем, что такие изменения будут приняты, если правительством будут одобрены наши совместные предложения с Минэнерго по корректировке демпфера. Алексей Сазанов, замглавы Минфина РФ

Эксперт рассказал о том, что сейчас параметры правок находятся на стадии обсуждения с Минэнерго. По предварительным данным, корректировка произойдет с 1 июля.

Напомним, что национальный топливный рынок регулируется демпфирующим механизмом. В том случае, если стоимость бензина и дизельного топлива на экспорт окажется выше условных внутренних цен, то производителям государство должно компенсировать часть разницы. В противном случае нефтекомпании отправляют часть прибыли в федеральный бюджет страны.

Минфин и Минэнерго согласовали меры по сдерживанию цен на бензин.

Фото: Piter.tv