В начале года индекс составлял 5 пунктов.

Уровень лояльности россиян к банкам достиг минимума за пять лет. Об этом сообщает аналитический центр НАФИ со ссылкой на собственное исследование.

В сентябре индекс лояльности граждан РФ к банкам составил всего 1,3 — это минимальный показатель за последние пять лет. В начале года индекс составлял 5 пунктов, в 2016 году — 43.

Эксперты отмечают, что в данный момент данный индекс стремится к отметке в ноль. По их мнению, это связано с тем, что многие граждане недовольны своим банком. Так, например, 35,4% респондента заявили, что не стали бы рекомендовать свой банк друзьям или знакомым, довольными остались 36,7% опрошенных. Пассивными пользователями себя назвали 27,9%.

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