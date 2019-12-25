При этом условия оспаривания покупки в законопроекте прописаны размыто.

Кредитные карты в России оказались под угрозой из-за нового законопроекта. Об этом пишет РБК со ссылкой на Ассоциацию банков России.

АБР предложило убрать из законопроекта норму, по которой банки должны возвращать деньги за навязанную услугу в двухкратном размере. Банкиры считают, что возникнет риск признания дополнительных услуг по счету и дополнительных услуг по карте незаконными. Ассоциация опасается, что из-за новой нормы граждане станут больше пользоваться наличными, а не банковскими картами.

При этом условия оспаривания покупки в законопроекте прописаны размыто. Так, например, там не указано, что заемщик может взыскать ущерб только через суд.

Ранее мы писали, что в РФ изменится порядок получения пенсий на карту.

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