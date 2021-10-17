Оперштаб: уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в РФ составляет 45%

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России сейчас оценивается в 45 процентов. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с новым заболеванием.
Вакцинация первым компонентом проведена 51 миллион раз, вакцинация полного цикла – свыше 47 миллионов. Уровень коллективного иммунитета в России оценивается в 45 процентов.
из сообщения оперштаба
Согласно последним данным, в России за сутки зафиксировали 34 303 новых случаев заболевания COVID-19. За прошедшие 24 часа в стране от коронавируса умерли 997 пациентов с COVID-19, а выздоровели от заболевания 18 717 человек.
Ранее российский вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о запуске счетчика вакцинации от коронавируса.
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Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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