  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:03
79
phil_k Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Оперштаб: уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в РФ составляет 45%

0 0

Завершили курс вакцинации от COVID-19 47 миллионов россиян.

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России сейчас оценивается в 45 процентов. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с новым заболеванием.

Вакцинация первым компонентом проведена 51 миллион раз, вакцинация полного цикла – свыше 47 миллионов. Уровень коллективного иммунитета в России оценивается в 45 процентов.

из сообщения оперштаба

Согласно последним данным, в России за сутки зафиксировали 34 303 новых случаев заболевания COVID-19. За прошедшие 24 часа в стране от коронавируса умерли 997 пациентов с COVID-19, а выздоровели от заболевания 18 717 человек.

Ранее российский вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о запуске счетчика вакцинации от коронавируса.

Видео: стопкоронавирус.рф

Теги: covid-19, коллективный иммунитет, коронавирус
Категории: Новости России, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
edilores
Сегодня 15:19

Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133

Заранее большое человеческое спасибо.
 

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии