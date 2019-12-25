Вице-премьер Голикова сообщила о запуске счетчика вакцинации от коронавируса

Новые сведения появится на портале стопкоронавирус.рф.

Российский вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о запуске счетчика вакцинации от коронавируса. Также правительство запускает тепловую карту по эпидемиологической ситуации в стране. Проекты будут размещены на информационном портале стопкоронавирус.рф.

Данные о вакцинации населения и тепловая карта будут меняться еженедельно, исходя из средненедельных данных по заболеваемости по субъектам Российской Федерации и исходя из накопленных недельных данных по вакцинации. заявление Татьяны Голиковой

Эксперт подчеркнула, что сейчас сведения о вакцинации включают в себя две графы. Речь идет о прививке первым компонентом, а вторая - о полном завершенном процессе вакцинации после второй дозы препарата. Данные сведения, по мнению чиновников и оперштаба, помогут гражданам РФ оценить развитие эпидобстановки в субъектах РФ при планировании поездок по стране.

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Фото: Правительство России, стопкоронавирус.рф