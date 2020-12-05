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В России число новых случаев COVID-19 за сутки превысило 34 тысячи
Сегодня, 11:51
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В России число новых случаев COVID-19 за сутки превысило 34 тысячи

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За сутки в РФ умерли 997 пациентов с коронавирусом днем ранее – 1002.

В России за сутки зафиксировали 34 303 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. 

За сутки в России умерли 997 пациентов с COVID-19, днем ранее – 1002. Больше всего от коронавируса умерло человек за сутки в Москве (70), Санкт-Петербурге (65) и в Краснодарском крае (39). За весь период пандемии в стране от COVID-19 скончались 223 312 человек.

За сутки в стране выявили 34 303 случаев заражения. Больше всего их выявлено в Москве (6740), Санкт-Петербурге (3323) и Подмосковье (2759). Всего за пандемию по состоянию на 17 октября выявлено 7 992 687 случаев заболевания.

Всего за сутки выздоровели от коронавируса 18 717 человек, за весь период пандемии – 7 000 624.

Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что российские власти проиграли кампанию по информированию населения о COVID-19, а также методах противодействия ему и вакцинации.

Фото: Piter.tv

Теги: covid-19, оперштаб по борьбе с коронавирусом, статистика по коронавирусу
Категории: Новости России, Лента новостей,

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