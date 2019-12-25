Вице-спикер Госдумы Толстой: государство проиграло кампанию по информированию о вакцинации

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что российские власти проиграли кампанию по информированию населения о COVID-19, а также методах противодействия ему и вакцинации. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, опубликовав отрывок своего выступления в эфире телевизионного канала НТВ.
Толстой отметил, россиянам не дают четкие ответы на вопросы о том, почему бывают осложнения, и почему вакцинированные все равно могут заболеть, что заставляет граждан страны задумываться о пользе прививок.
Всю информационную кампанию по поводу коронавируса, к сожалению, в России мы провели неправильно и полностью проиграли. Нет доверия людей к тому, чтобы идти и ставить вакцину. Это факт.
Петр Толстой, вице-спикер Госдумы
В этом случае, считает Толстой, российским властям следует приводить населению доводы о пользе и необходимости вакцинации от COVID-19 вместо того, чтобы пытаться заставить граждан государства "просто поверить на слово".
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о запуске счетчика вакцинации от коронавируса.
Фото: ВК/Петр Толстой
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