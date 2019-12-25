Вице-спикер Госдумы Толстой: государство проиграло кампанию по информированию о вакцинации

По его словам, власти страны не дают россиянам четкие ответы на вопросы по теме вакцинации от COVID-19.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что российские власти проиграли кампанию по информированию населения о COVID-19, а также методах противодействия ему и вакцинации. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, опубликовав отрывок своего выступления в эфире телевизионного канала НТВ.

Толстой отметил, россиянам не дают четкие ответы на вопросы о том, почему бывают осложнения, и почему вакцинированные все равно могут заболеть, что заставляет граждан страны задумываться о пользе прививок.

Всю информационную кампанию по поводу коронавируса, к сожалению, в России мы провели неправильно и полностью проиграли. Нет доверия людей к тому, чтобы идти и ставить вакцину. Это факт. Петр Толстой, вице-спикер Госдумы

В этом случае, считает Толстой, российским властям следует приводить населению доводы о пользе и необходимости вакцинации от COVID-19 вместо того, чтобы пытаться заставить граждан государства "просто поверить на слово".

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о запуске счетчика вакцинации от коронавируса.

Фото: ВК/Петр Толстой