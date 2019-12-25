Уровень жестокости в экранизации Mortal Kombat не уступит игре

Премьера состоится 15 января 2021 года.

Британский актер Льюис Тан рассказал, какой будет экранизация видеоигры Mortal Kombat. По его словам, уровень гипернасилия в фильме не уступит оригиналу. Об этом он заявил в интервью, опубликованном на YouTube-канале ComicBook.com.

Льюис Тан отметил, что на съемках были дни, когда он испытывал реальное отвращение, ему иногда было не по себе. "Я не шучу. Авторы не сдерживали себя", - рассказал актер.

Также он подтвердил, что дата премьеры осталась прежней. Мир увидит экранизацию 15 января 2021 года. Картина, основанная на игре Mortal Kombat, получила название "Смертельная битва".

Другие подробности фильма пока не раскрываются, в том числе и то, какого персонажа играет Льюис Тан. Зрители ожидают увидеть в ленте Скорпиона, Джонни Кейджа и Райдена.

В настоящий момент съемки фильма завершены, в скором времени появится трейлер. Производством картины занимается компания Warner Bros., режиссером выступает Саймон Маккуойд.

Mortal Kombat – это культовая серия видеоигр в жанре "файтинг". Игра получила популярность, в том числе, из-за высокого уровня насилия в ней. Начиная с первой части, вышедшей в 1992 году, игроки могли отрывать противникам руки, вырывать позвоночник, отрезать головы, заливая кровью арену боя.

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