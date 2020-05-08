Уровень безработицы в США достиг рекордной отметки за апрель

Работы лишились 20,5 млн человек.

Уровень безработицы в США за минувший апрель достиг рекордных 14,7%. Это значит, что 20,5 млн человек потеряли работу в течение месяца. Об этом рассказала 8 мая газета The Washington Post, ссылаясь на данные министерства труда.

Зафиксированный показатель считают наивысшим со времен Великой депрессии. Также отмечается, что в последние семь недель 33 миллиона человек подали заявки на получение пособий по безработице. До введения в штатах ограничений, связанных с коронавирусом, за неделю такие пособия могли запросить лишь несколько сотен тысяч американцев. Сейчас же показатель за такой же период составляет несколько миллионов людей.

Выплаты пособоий по безработице в США действуют благодаря подписанному Трампом закону о мерах, стимулирующих экономику.

Ранее мы рассказывали, что в США на пособие по безработице подали более трех миллионов заявок.

Видео: Youtube/ FRANCE 24 English