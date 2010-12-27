Иван Ургант "спелся" с Джаредом Лето на концерте в "Олимпийском"

В тот же день Джаред Лето стал гостем программы "Вечерний Ургант".

В субботу, 28 апреля, в Олимпийском прошел концерт группы "30 Seconds to Mars". Неожиданно во время выступления на сцену вышел Иван Ургант.

Солист группы, Джаред Лето, представил ведущего. "Самый смешной человек в России", - такими словами охарактеризовал его солист. Знаменитого шоумена сразу узнали, несмотря на то, что вместо привычного костюма он надел джинсы, куртку и кепку. Зал разразился бурными аплодисментами.

Многие знают, что Ургант серьезно увлекался музыкой. Он даже пробовал выступать с концертами под псевдонимом "Гриша Ургант". На сцену "Олимпийского" шоумен вышел с гитарой и, пока Джаред Лето пел, он аккомпанировал ему на гитаре.

Напомним, что в тот же день Джаред Лето стал гостем программы "Вечерний Ургант". А в пятницу, 27 апреля, он сфотографировался с фанатами на Дворцовой площади, а после группа "30 Seconds to Mars" дала грандиозный концерт в Северной столице. Во время выступления певец вышел на сцену с флагом России.

Фото: Инстаграм.