Джаред Лето в Петербурге: как это было

В четверг, 26 апреля вокалист популярной группы "30 seconds to Mars" Джаред Лето спел с фанатами в центре Петербурга. В этом материале мы расскажем как прошла долгожданная встреча, а также опубликуем фото и видео с места событий.

В четверг, 26 апреля в центре Петербурга собралась огромная толпа фанатов группы "30 seconds to Mars", чтобы увидеть своего кумира Джареда Лето, который в своем Instagram назначил встречу жителям Северной столицы. "Россия. Дворцовая площадь.4.45, будьте там" - написал Лето в своем аккаунте в соцсети. Сообщение было опубликовано буквально за полчаса до встречи, но это не помешало огромному количеству поклонников творчества вокалиста быть в назначенное время в назначенном месте.





Фанаты сомневались, что встреча вообще состоится, так как в это время на площади проходила репетиция парада к 9 мая.

Музыкант сильно задерживался, и поклонники стали беспокоиться. Оказалось, что в это время Лето прогуливался по Дому книги, где располагается офис "ВКонтакте".





Фронтмен "30 seconds to Mars" явился публике только около 6 вечера, и фанаты сразу же его окружили. Стоит сказать, что поклонники могли подойти к исполнителю очень близко, суровой охраны не было.





Джаред Лето пел с фанатами песни, многие плакали не в силах сдержать эмоции. Маленькой поклоннице, замеченной музыкантом в толпе, посчастливилось даже покататься на плечах знаменитости. В соцсетях поклонники активно делились фото и видео с места событий.

Напоминаем, что концерт группы "30 seconds to Mars" состоится 27апреля в СКК в Петербурге.

Фото: soleil583, twinalin, kennystrannik

Видео: twinalin