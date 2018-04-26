Джаред Лето в Петербурге: как это было

В четверг, 26 апреля в центре Петербурга собралась огромная толпа фанатов группы "30 seconds to Mars", чтобы увидеть своего кумира Джареда Лето, который в своем Instagram назначил встречу жителям Северной столицы. "Россия. Дворцовая площадь.4.45, будьте там" - написал Лето в своем аккаунте в соцсети. Сообщение было опубликовано буквально за полчаса до встречи, но это не помешало огромному количеству поклонников творчества вокалиста быть в назначенное время в назначенном месте.
Фанаты сомневались, что встреча вообще состоится, так как в это время на площади проходила репетиция парада к 9 мая.
Музыкант сильно задерживался, и поклонники стали беспокоиться. Оказалось, что в это время Лето прогуливался по Дому книги, где располагается офис "ВКонтакте".
Фронтмен "30 seconds to Mars" явился публике только около 6 вечера, и фанаты сразу же его окружили. Стоит сказать, что поклонники могли подойти к исполнителю очень близко, суровой охраны не было.
Джаред Лето пел с фанатами песни, многие плакали не в силах сдержать эмоции. Маленькой поклоннице, замеченной музыкантом в толпе, посчастливилось даже покататься на плечах знаменитости. В соцсетях поклонники активно делились фото и видео с места событий.
Напоминаем, что концерт группы "30 seconds to Mars" состоится 27апреля в СКК в Петербурге.
Фото: soleil583, twinalin, kennystrannik
Видео: twinalin