Джаред Лето исполнил мечту тяжелобольной россиянки

Музыкант позвонил девушке по видеосвязи и поговорил с ней несколько минут.

Американский актер и музыкант Джаред Лето позвонил своей неизлечимо больной поклоннице из России Анастасии Петровой. Об этом сообщает Фонд помощи хосписам "ВЕРА" на своей странице в социальной сети Facebook.

Девушка недавно отпраздновала свое 27-летие. Она является поклонницей группы рок-группы Thirty Seconds to Mars, солистом которой является Лето, с 11 лет. В фонде смогли выйти на музыканта благодаря его участию в шоу "Вечерний Ургант".

В квартире Насти есть собственный Джаред Лето – огромная фигура из картона на деревянной подложке – 10 лет назад он был подарен Насте на день рождения. За это время Джаред немного поистрепался, но все домашние к нему привыкли и считают за своего. из сообщения фонда "ВЕРА"

Джаред сам позвонил девушке по видеосвязи после ее дня рождения и несколько минут поговорил с ней по-английски. Он интересовался тем, как и где живет девушка, какой породы ее собака, а также высказался по поводу того, что ему стоит больше уделить времени изучению русского языка.

Ранее в прокат вышел мультфильм "Семейка Аддамс: Горящий тур".

Видео: Facebook/ Фонд помощи хосписам ВЕРА