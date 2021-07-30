Вышел трейлер фильма "Дом Гуччи" с Леди Гагой и Адамом Драйвером

Фильм был снят по книге.

Появился трейлер нового фильма "Дом Гуччи". Главные роли сыграли Леди Гага и Адам Драйвер. Режиссером кинокартины выступил Ридли Скотт. Трейлер опубликовала киностудия Universal Pictures.

Так, фильм сняли по книге "Дом Гуччи: Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности". В ней рассказывается история убийства Маурицио Гуччи. Его застрелили возле офиса в 1995 году. Виновной в убийстве признали его жену - Патрицию Реджани. В тюрьме она провела 18 лет, а на свободу вышла в 2016 году.

Снялись в фильме также Роберт Де Ниро, Джаред Лето и Аль Пачино. Премьера кинокартины должна состояться 25 ноября этого года.

Видео: YouTube / MGM