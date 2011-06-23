Адам Драйвер сражается с динозаврами в трейлере научной фантастики "65"

Фильм будет показан зрителям 10 марта 2023 года.

Кинокомпания Sony Pictures презентовала полноценный трейлер научно-фантастической картины "65". Главная роль в картине досталась актеру Адаму Драйверу. В центре истории окажется персонаж по имени Миллс, который терпит космическое крушение на неизведанной человеку планете. Он быстро понимает, что это небесное тело соответствует тому состоянию, в котором Земля находилась 65 миллионов лет до нашей эры. Герой находит выжившую после крушения девочку, а также динозавров.

Известно, что фильм снят по оригинальному сценарию соавторами "Тихого места" Скотта Бека и Брайана Вудса. Они впервые выступают постановщиками в полнометражной киноработе. Исполнительным продюсером проекта стал Сэм Рэйми ("Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия"). В актерском составе также задействованы Ариана Гринблатт ("Мстители: Война бесконечности") и Хлоя Коулмэн ("Аватар: Путь воды"). Официальный релиз экш-триллера намечен на 10 марта 2023 года.

Вышел тизер шестой части "Крика".

Фото и видео: YouTube / Sony Pictures Entertainment