Вышел тизер шестой части "Крика"

Мировая премьера состоится 10 марта 2023 года.

Компания Paramount Pictures представила первый тизер шестой части хоррор-франшизы "Крик". Режиссерами фильма выступили Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллетт, работавшие над прошлой частью.

События сиквела развернутся в Нью-Йорке, куда перебрались из городка Вудсборо выжившие в предыдущей части герои. Они вновь столкнутся с убийцей в маске привидения.

Главные роли сыграли Мелисса Баррера, Дженна ортега, Кортни Кокс, Мэйсон Гудинг и другие. Мировая премьера шестой части "Крика" состоится 10 марта 2023 года.

Ранее A24 представила полноценный трейлер фильма "Кит" с Бренданом Фрейзером.

Видео: YouTube / Paramount Pictures