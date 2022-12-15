Вышел тизер шестой части "Крика"

Компания Paramount Pictures представила первый тизер шестой части хоррор-франшизы "Крик". Режиссерами фильма выступили Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллетт, работавшие над прошлой частью.
События сиквела развернутся в Нью-Йорке, куда перебрались из городка Вудсборо выжившие в предыдущей части герои. Они вновь столкнутся с убийцей в маске привидения.
Главные роли сыграли Мелисса Баррера, Дженна ортега, Кортни Кокс, Мэйсон Гудинг и другие. Мировая премьера шестой части "Крика" состоится 10 марта 2023 года.
Ранее A24 представила полноценный трейлер фильма "Кит" с Бренданом Фрейзером.
Видео: YouTube / Paramount Pictures
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