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"Мы любим тебя, Россия!": в Петербурге Джаред Лето вновь вышел на сцену с флагом России

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Вокалист группы признался в любви к России.

Легендарная американская рок-группа Thirty Seconds to Mars (30 секунд до марса) вновь посетила Северную столицу со своим концертом. Во время шоу, по традиции, вокалист группы Джаред Лето взял флаг России и ходил с ним по сцене.

Сегодня, 27 апреля, в Петербурге в очередной раз состоялся концерт американской рок-группы Thirty Seconds to Mars. Шоу прошло в Спортивно-концертном комплексе на проспекте Юрия Гагарина.

Во время песни Do or Die вокалист группы Джаред Лето взял в руки флаг России и ходил с ним по сцене.

Отметим, что группа уже несколько раз посещала Петербург со своими шоу. Завтра, 28 апреля, группа со своим концертом посетит Москву.

Напомним, что вчера музыканты прибыли в Петербург и прогулялись с фанатами по центру города. Во время прогулки они устроили импровизированный концерт. Также ФК "Зенит" пригласил Джареда Лето на матч с ЦСКА.

Видео: Piter.TV

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Теги: 30 секунд до марса , thirty seconds to mars , джаред лето , концерт , россия
Категории: Лента новостей Новости СПб Культура Музыка

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