Ургант в стиле Самуила Маршака высмеял запрет на голых пассажиров в петербургском метро

Нарушителям грозит штраф от 500 до 1000 рублей.

Российский телеведущий Иван Ургант в эфире вечернего шоу на Первом канал в очередной раз высмеял действия петербургских врачей. Теперь поводом для шуток стал законопроект, который запрещает находиться на территории метрополитена босиком, голышом или в зловонной одежде.

Ургант отреагировал на новую инициативу в стиле Самуила Маршака.

Всю ночь убирал снег, устал, забыл одеться с утра. Сел в метро голый, заснул. Проснулся, спрашивает: "Что за станция такая, Площадь Ленина, Лесная? А пассажиры говорят: "Это город Ленинград. Вы пять тысяч заплатите и хозяйство приберите". Пошутил телеведущий

Поправки в закон "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге" предложил внести Комитет по транспорту. Тем, кто захочет прокатиться в метро босиком, голышом или в зловонной одежде грозит штраф от 500 до 1000 рублей.

Ранее Ургант высмеял новость о 100-процентном иммунитете к коронавирусу в Петербурге.

Фото: Instagram / urgantcom