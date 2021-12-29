Ургант высмеял новость о 100-процентном иммунитете к коронавирусу в Петербурге

Он пошутил, что теперь город можно называть "иммунной" столицей России.

Телеведущий Иван Ургант в эфире вечернего шоу на Первом канале высмеял новость о достижении 100-процентного иммунитета к коронавирусу в Петербурге. Он пошутил, что теперь город можно называть "иммунной" столицей России.

100-процентный иммунитет в Санкт-Петербурге! И как только администрация все успевает? Получается, теперь Санкт-Петербург не только культурная, но и иммунная столица России! Заявил телеведущий

Ургант отметил, что всегда чутко следит за петербургскими новостями, так как Петербург – его родной город.

Заявление о достижении 100-процентного коллективного иммунитета в Петербурге накануне сделали в Комитете по здравоохранению. Первый заместитель главы ведомства сослался на статистику вакцинированных и переболевших.

Фото: Instagram / urgantcom