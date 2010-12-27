Ургант пошутил о претензиях Певцова к Познеру

Ведущий прокомментировал слова о "враге России".

Иван Ургант пошутил о претензиях Дмитрия Певцова Певцова к Познеру. Телеведущий с юмором напомнил зрителям, что Владимир Познер - предатель России и чужой человек. Ранее это заявил артист Дмитрий Певцов. Он добавил, что Познер надеется на вымирание страны. К такой реакции Певцова подстегнуло отношение Познера к абортам, противников которых он назвал мракобесами.

По мнению шоумена "Первого канала", актеру нужно было ограничиться "чем-нибудь простым". Он предложил назвать Познера не врагом России, а всего лишь "врагом народа".

Ранее Piter.tv писал Владимир Познер: журналисты вынуждены были перейти с телевидения на YouTube

Фото: Instagram/Иван Ургант

Видео: YouTube/

