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Ургант пошутил о претензиях Певцова к Познеру
Сегодня, 10:11
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lesjasap

Ургант пошутил о претензиях Певцова к Познеру

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Ведущий прокомментировал слова о "враге России".

Иван Ургант пошутил о претензиях Дмитрия Певцова Певцова к Познеру. Телеведущий с юмором напомнил зрителям, что Владимир Познер - предатель России и чужой человек. Ранее это заявил артист Дмитрий Певцов. Он добавил, что Познер надеется на вымирание страны. К такой реакции Певцова подстегнуло отношение Познера к абортам, противников которых он назвал мракобесами.

По мнению шоумена "Первого канала", актеру нужно было ограничиться "чем-нибудь простым". Он предложил назвать Познера не врагом России, а всего лишь "врагом народа".

Ранее Piter.tv писал Владимир Познер: журналисты вынуждены были перейти с телевидения на YouTube

Фото: Instagram/Иван Ургант

Видео: YouTube/
 

Теги: владимир познер, дмитрий певцов, иван ургант
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Новости шоу-бизнеса России,

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