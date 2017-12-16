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Владимир Познер: журналисты вынуждены были перейти с телевидения на YouTube
Сегодня, 21:48
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Владимир Познер: журналисты вынуждены были перейти с телевидения на YouTube

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Телеведущий считает, что работникам медиа приходится выпускать программы в формате YouTube.

Журналист Владимир Познер заявил о том, что телеведущие были вынуждены перейти в YouTube из-за того, что из "разогнали" с телевидения. Познер считает, что работа в формате социального медиа - не их желание, сообщила "Gazeta.SPb"

Известный телеведущий и радиоведущий уверен, что миграция в YouTube - вынужденное обстоятельство. В качестве примера он привел Леонида Парфенова, который активно развивает свой блог из-за того, что он больше не мог оставаться на телевидении. 

Познер также высказался по поводу качественных программ. Мужчина отметил, что у них всегда найдется своя вдумчивая аудитория. Более того, контент высокого качества дольше живет в памяти зрителя. 

Paнее Piter.TV сообщил о том, что Познер признал победу интернета над телевидением в России

Фото: pozneronline.ru

Теги: познер
Категории: Лента новостей, Новости России,

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