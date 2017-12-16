Владимир Познер: журналисты вынуждены были перейти с телевидения на YouTube

Телеведущий считает, что работникам медиа приходится выпускать программы в формате YouTube.

Журналист Владимир Познер заявил о том, что телеведущие были вынуждены перейти в YouTube из-за того, что из "разогнали" с телевидения. Познер считает, что работа в формате социального медиа - не их желание, сообщила "Gazeta.SPb".

Известный телеведущий и радиоведущий уверен, что миграция в YouTube - вынужденное обстоятельство. В качестве примера он привел Леонида Парфенова, который активно развивает свой блог из-за того, что он больше не мог оставаться на телевидении.

Познер также высказался по поводу качественных программ. Мужчина отметил, что у них всегда найдется своя вдумчивая аудитория. Более того, контент высокого качества дольше живет в памяти зрителя.

Paнее Piter.TV сообщил о том, что Познер признал победу интернета над телевидением в России.

Фото: pozneronline.ru