Познер признал победу интернета над телевидением в России

Телеведущий Владимир Познер признал победу интернета над телевидением. При этом он отметил, что это чисто "российский феномен". Об этом пишет "Познер Online".
По словам журналиста, в Америке, Франции, Германии и Англии "со страшной силой" смотрят BBC и SKY. Познер предположил, что в России сложилась другая ситуация из-за того, что россиян не устраивает "единая информация", которую передают на телевидении.
В качестве примера телеведущий привел притчу Фазиля Искандера. Речь в ней идет о художнике, который победил в конкурсе на лучший портрет безногого генерала. На картине военный изображен сидящим на коне в профиль. Таким образом, окружающим сложно догадаться, что у генерала нет второй ноги. "Вот у нас такое телевидение", - заключил Познер, добавив, что люди чувствуют фальшь, поэтому уходят в интернет.
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Фото: соцсети
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