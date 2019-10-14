Познер признал победу интернета над телевидением в России

Телеведущий считает, что такая ситуация сложилась из-за того, что россиян не устраивает "единая информация".

Телеведущий Владимир Познер признал победу интернета над телевидением. При этом он отметил, что это чисто "российский феномен". Об этом пишет "Познер Online".

По словам журналиста, в Америке, Франции, Германии и Англии "со страшной силой" смотрят BBC и SKY. Познер предположил, что в России сложилась другая ситуация из-за того, что россиян не устраивает "единая информация", которую передают на телевидении.

В качестве примера телеведущий привел притчу Фазиля Искандера. Речь в ней идет о художнике, который победил в конкурсе на лучший портрет безногого генерала. На картине военный изображен сидящим на коне в профиль. Таким образом, окружающим сложно догадаться, что у генерала нет второй ноги. "Вот у нас такое телевидение", - заключил Познер, добавив, что люди чувствуют фальшь, поэтому уходят в интернет.

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Фото: соцсети