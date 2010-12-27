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Соловьев отреагировал на новую песню Гребенщикова про вечернего мудозвона
Сегодня, 8:48
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Alena_Zinovieva

Соловьев отреагировал на новую песню Гребенщикова про вечернего мудозвона

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Телепропагандист заявил, что композиция была написана под влиянием Украины.

Телепропагандист Владимир Соловьев отреагировал на новую песню Бориса Гребенщикова "Вечерний М". Ведущий "России-1" заявил, что композиция была написана под влиянием Украины. Сначала он предположил, что она посвящена ведущему шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале Ивану Урганту. Потом журналист передумал, объявив, что герой песни – Владимир Зеленский.

Напомним, основатель группы "Аквариум" Борис Гребенщиков разместил в соцсетях песню про человека, который готов оправдать даже распятие Христа. По мнению интернет-пользователей, композиция, в припеве которой повторяются слова "вечерний мудозвон", посвящена Владимиру Соловьеву. Кому именно адресована песня, не уточняется. 

Ранее была названа причина срыва Соловьева в эфире телеканала "Россия-1".

Фото: Википедия

Теги: борис гребенщиков, владимир соловьев, песня
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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