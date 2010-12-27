Соловьев отреагировал на новую песню Гребенщикова про вечернего мудозвона

Телепропагандист заявил, что композиция была написана под влиянием Украины.

Телепропагандист Владимир Соловьев отреагировал на новую песню Бориса Гребенщикова "Вечерний М". Ведущий "России-1" заявил, что композиция была написана под влиянием Украины. Сначала он предположил, что она посвящена ведущему шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале Ивану Урганту. Потом журналист передумал, объявив, что герой песни – Владимир Зеленский.

Напомним, основатель группы "Аквариум" Борис Гребенщиков разместил в соцсетях песню про человека, который готов оправдать даже распятие Христа. По мнению интернет-пользователей, композиция, в припеве которой повторяются слова "вечерний мудозвон", посвящена Владимиру Соловьеву. Кому именно адресована песня, не уточняется.

Ранее была названа причина срыва Соловьева в эфире телеканала "Россия-1".

Фото: Википедия