Телеведущий и журналист Владимир Познер назвал фундаментальную проблему современной России.
Он рассказал, что приехал в СССР в возрасте 19 лет — и вот уже 67 лет наблюдает за государством. Он сравнил его со стаканом и отметил, что, по его мнению, он всё-таки заполняется. Познер считает, что Россия за последние 30 лет "совершила большой прыжок".
Фундаментальной проблемой Познер назвал тот факт, что страной продолжают управлять советские люди.
С советским менталитетом, продукты системы, которой нет.
Владимир Познер, телеведущий
Он считает, что нынешние руководители попали в другую систему и не очень понимают, как ей управлять. По мнению телеведущего, к ним на смену приходят люди, не знавшие СССР, и именно они меняют Россию к лучшему.
Ранее Познер констатировал победу Китая над Россией в мировом влиянии.
Фото: Познер Online
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