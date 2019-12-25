Он считает, что нынешние руководители попали в другую систему и не очень понимают, как ей управлять.

Телеведущий и журналист Владимир Познер назвал фундаментальную проблему современной России.

Он рассказал, что приехал в СССР в возрасте 19 лет — и вот уже 67 лет наблюдает за государством. Он сравнил его со стаканом и отметил, что, по его мнению, он всё-таки заполняется. Познер считает, что Россия за последние 30 лет "совершила большой прыжок".

Фундаментальной проблемой Познер назвал тот факт, что страной продолжают управлять советские люди.

С советским менталитетом, продукты системы, которой нет. Владимир Познер, телеведущий

Он считает, что нынешние руководители попали в другую систему и не очень понимают, как ей управлять. По мнению телеведущего, к ним на смену приходят люди, не знавшие СССР, и именно они меняют Россию к лучшему.

Ранее Познер констатировал победу Китая над Россией в мировом влиянии.

Фото: Познер Online