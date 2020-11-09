Он оценивал способность страны влиять на обстановку в других государствах.

Журналист и телеведущий Владимир Познер констатировал победу Китая над Россией в мировом влиянии. Заявление он сделал в интервью YouTube-каналу "И Грянул Грэм".

Познер оценивал способность страны влиять на обстановку в других государствах.

Россия все-таки не великая держава на сегодняшний день. Владимир Познер, журналист

Он подчеркнул, что, по его мнению, великиз держав на сегодняшний день на планете осталось две — это США и Китай. Телеведущий считает, что политический вес РФ в мире значительно меньше, чем у Китая. При этом он отмечает, что сейчас в мире один полюс — это США. И только Китай имеет возможности, чтобы изменить это положение вещей.

Ранее Познер оценил возможность раскола США на два государства.

Видео: Youtube/И Грянул Грэм