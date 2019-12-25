Он признал, что сейчас Штаты не расколются на две страны.

Журналист Владимир Познер оценил возможность раскола США на два государства. Он сравнил нынешнюю ситуацию с гражданской войной XIX века и отметил, что подобное происходит впервые за 160 лет.

Познер считает, что раскол общества начался после 2016 года, когда президентом Соединённых Штатов стал Дональд Трамп. Также на процесс повлияли пандемия COVID-19 и протесты из-за расового вопроса, которые прошли по всей стране.

Телеведущий подчеркнул, что во время гражданской войны два штата отделились от США и стали Конфедеративными Штатами Америки. Война шла между двумя государствами, которые когда-то были одним.

Это был глубочайший раскол общества. И с тех пор такого раскола не было. Даже похожего ничего не было. Владимир Познер, журналист

Он признал, что сейчас Штаты не расколются на две страны.

Ранее Собчак стала самым цитируемым журналистом октября.

Фото: pixabay.com