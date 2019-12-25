Собчак стала самым цитируемым журналистом октября

Телеведущая обогнала Владимира Познера и Юрия Дудя.

Компания "Медиалогия" составила рейтинг российских журналистов, которых чаще остальных цитировали СМИ в октябре. Первое место заняла телеведущая и блогер Ксения Собчак. Ее процитировали в прошлом месяце 32 708 раз.

Немного отстал от Собчак и занял второе место в списке Владимир Познер, у которого 31 919 цитирований. Тройку лидеров замкнул Юрий Дудь с результатом 10 638 цитирований в СМИ.

Также в топ-5 попали спортивный комментатор Василий Уткин (10 427) и тележурналист Владимир Соловьев (9666).

Всего в рейтинге оказались 10 российских журналистов. Кроме вышеперечисленных в их числе - Семен Пегов, Дмитрий Губерниев, Маргарита Симоньян, Тина Канделаки и Александр Коц.

Ранее мы писали, что Собчак пригрозили отрезать голову за поддержку Макрона.

Фото: Instagram / xenia_sobchak