Собчак пригрозили отрезать голову за поддержку Макрона

Телеведущей Ксении Собчак пригрозили отрезать голову за поддержку президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом она рассказала в своём телеграм-канале.
Накануне в своём Instagram Собчак назвала Макрона героем за то, что он рашил продолжать публиковать карикатуры на пророка Муххамеда даже после того, как в стране случились теракты. После этого телеведущей, по её словам, стали звонить люди с угрозами. Они предложили ей "взять телефон лучше".
Ранее в Кремле заявили, что в России не появится подобный Charlie Hebdo журнал.
Фото: Instagram / xenia_sobchak
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