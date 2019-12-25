Собчак пригрозили отрезать голову за поддержку Макрона

По её словам, звонили люди с кавказским акцентом.

Телеведущей Ксении Собчак пригрозили отрезать голову за поддержку президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом она рассказала в своём телеграм-канале.

Накануне в своём Instagram Собчак назвала Макрона героем за то, что он рашил продолжать публиковать карикатуры на пророка Муххамеда даже после того, как в стране случились теракты. После этого телеведущей, по её словам, стали звонить люди с угрозами. Они предложили ей "взять телефон лучше".

Ранее в Кремле заявили, что в России не появится подобный Charlie Hebdo журнал.

Фото: Instagram / xenia_sobchak