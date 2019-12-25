В Кремле заявили, что в России не появится подобный Charlie Hebdo журнал. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о всплеске насилия во Франции в связи с карикатурами на пророка Муххамеда, которые публиковались в сатирическом издании.
Чиновник напомнил, что в России живёт 20 миллионов мусульман. При этом основной религией страны по-прежнему остаётся христианство.
Собственно, уникальность нашей страны как раз в многонациональности и многоконфессиональности.
Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля
Он отметил, что народы и конфессии России живут в уважении друг к другу – и из-за этого появление подобного журнала невозможно. И это, подчеркнул Песков, противоречило бы российскому законодательству.
Чиновник заявил, что оскорблять чувства верующих недопустимо – как и убивать людей.
Ранее Кадыров заявил о готовности уйти с должности из-за позиции по Макрону.
Фото: pixabay.com
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