Чиновник заявил, что оскорблять чувства верующих недопустимо – как и убивать людей.

В Кремле заявили, что в России не появится подобный Charlie Hebdo журнал. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о всплеске насилия во Франции в связи с карикатурами на пророка Муххамеда, которые публиковались в сатирическом издании.

Чиновник напомнил, что в России живёт 20 миллионов мусульман. При этом основной религией страны по-прежнему остаётся христианство.

Собственно, уникальность нашей страны как раз в многонациональности и многоконфессиональности. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Он отметил, что народы и конфессии России живут в уважении друг к другу – и из-за этого появление подобного журнала невозможно. И это, подчеркнул Песков, противоречило бы российскому законодательству.

Чиновник заявил, что оскорблять чувства верующих недопустимо – как и убивать людей.

Ранее Кадыров заявил о готовности уйти с должности из-за позиции по Макрону.

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