Кадыров заявил о готовности уйти с должности из-за позиции по Макрону

Он не может сегодня спокойно смотреть на то, как "как безбожники глумятся над религией".

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о готовности уйти с должности из-за позиции по президенту Франции Эманнуэлю Макрону. Заявление он сделал в своём телеграм-канале.

Он отметил, что повторяет свои высказывания в адрес французского лидера и готов это сделать ещё тысячу раз.

Это мое право как человека, безмерно любящего свою религию. Рамзан Кадыров, глава Чечни

Он отметил, что не может сегодня спокойно смотреть на то, как "как безбожники глумятся над религией".

Кадыров подчеркнул, что готов не только лишиться поста, но и пострадать или отдать жизнь за право критиковать Макрона.

Ранее Песков прокомментировал слова Кадырова о Макроне.

Фото: википедия

