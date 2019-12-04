Познер отказался отвечать на нападки Певцова

Актер назвал журналиста врагом России, который хочет, чтобы вся страна вымерла.

Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на нападки актера Дмитрия Певцова. Свое решительное "Нет" он высказал в интервью "Газете.Ru".

"Я не буду на эту тему вообще ни с кем разговаривать […] Просто не хочу. Вам этого достаточно?" — ответил Познер.

Ранее Дмитрий Певцов назвал журналиста врагом России, который хочет, чтобы вся страна вымерла. Актера возмутили слова Познера, назвавшего противников абортов мракобесами и выступившего в поддержку ЛГБТ-сообщества. По мнению Певцова, гомосексуальность — это чудовищная болезнь и Божья кара.

Стоит отметить, что взгляды Певцова и Познера расходятся не только в области человеческих отношений. В сентябре этого года артист заявил, что считает Сталина одним из величайших людей в истории России. Познер же высказал резко противоположное мнение, назвав государственного деятеля преступником, чью могилу нужно убрать с Красной площади.

Ранее мы писали, что концерты Галкина могут запретить из-за критики российского ТВ.

Видео: Instagram / aids.center, YouTube / Познер Online