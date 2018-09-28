Концерты Галкина могут запретить из-за критики российского ТВ

Юмориста предупредили, что не стоит "кусать руку", которая его "кормит".

Телепродюсер и бывший участник КВН Леонид Мазор предрек Максиму Галкину проблемы после резких высказываний в адрес российского телевидения. Своим мнением он поделился в эфире "Радио Свобода".

Мазор заявил, что Галкин поступил довольно смело, однако неэтично. По словам телепродюсера, комик "кусает руку", которая его "кормит". Он убежден, что зрители были шокированы подобными заявлениями. Многие ассоциируют юмориста с гламуром, человеком, "который не высказывается, который сидит спокойно, получает свою зарплату".

По мнению Мазора, такие острые высказывания потенциально могут иметь последствия. В адрес Галкина может поступить приказ "запрещать, не пущать, и прочие "щать".

Те самые резкие высказывания в адрес российского телевидения Максим Галкин сделал на концерте в Новосибирске. Он заявил, что на российском ТВ есть цензура и раскритиковал популярные телепередачи. Позже его слова поддержал Владимир Познер и ряд других телеведущих. Нашлись и те, кто раскритиковал юмориста, среди них оказался Владимир Соловьев и Артем Шейнин.

Ранее Артемий Троицкий назвал самые "гнусные" телеканалы в России.

Видео: Instagram / maxgalkinru