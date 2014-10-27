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Ураган "Мария" усилился до последней 5 категории и разнес Доминику

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Скорость урагана достигла отметки 260 километров в час

Зародившийся над водами Атлантического океана ураган "Мария" достиг максимальной силы, и ему присвоена 5 категория опасности.

Сообщается, что скорость "Марии" достигла отметки в 260 километров в час. Ураган бушует в Карибском море и достиг  Доминики. Пострадал и сам премьер-министр государства. У его резиденции сорвало крышу, а дом залило водой. 

Совсем недавно Piter.TV  следил за развитием событий в США и на островах Карибского бассейна из-за разгула урагана "Ирма".

А накануне, 18 сентября, тропический тайфун "Талим", принесший жертвы и разрушения в Японии, дошел до Сахалина.

Видео:Twitter/Lindsey Slater‏, ((((Hawks))))

Фото: Twitter/((((Hawks))))

 

Теги: в мире , карибы , мария , мировые новости , ураган
Категории: Лента новостей Мировые новости Общество

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