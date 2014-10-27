Тайфун "Талим" дошел до Сахалина

В социальных сетях появились первые фото и видео кадры разгула стихии.

Сегодня Piter.TV сообщал, что тайфун "Талим", принесший разрушения и человеческие жертвы среди населения в Японии, двинулся на Сахалин.

МЧС ввело в ряде районов Сахалина режим ЧС. Ожидаются обильные ливни со шквалистым ветром около 30 метров в секунду с порывами до 40 метров в секунду. В акватории Охотского моря ожидаются большие волны высотой до 9 метров.

Возможно подтопление и повреждение береговых сооружений, нарушения электроснабжения, падения веток и деревьев, слабо закрепленных конструкций; подтопления низменных участков местности.

МЧС призывает население соблюдать меры предосторожности.

На данный час "Талим" дошел до Южно-Сахалинска. В социальных сетях стали появляться первые фотографии и видео разгула стихии. В подписи к видео пользователь Instagram под ником daria250393 сообщает, что ветер настолько сильный, что разворачивает стрелу башенного крана, который видно на заднем плане видео.

Видео: Instagram/daria250393

Фото: Instagram/katrisha260190, irina_cherepashka