Тайфун "Талим" принес разрушения в Японии и идет на Сахалин и Курилы

Из-за разгула стихии в Японии 35 пострадавших и один погибший. "Талим" подходит к Сахалину и Курильским островам. В регионе объявлен режим ЧС.

Накануне, 17 сентября, на Японию набросился тропический тайфун "Талим", который принес разрушения и человеческие жертвы. В результате разгула стихии один человек погиб, три человека считаются пропавшими без вести, 35 человек пострадали.

Больше всего пострадали от тайфуна острова Кюсю и Сикоку. В ряде регионов произошли оползни, разрушены и подтоплены жилые дома и здания. Местами количество выпавших осадков доходило до отметки 300-500 мм в сутки. В Японии были отменены более 500 авиарейсов, приостановлено наземное движение транспорта.

Сейчас "Талим" находится в Японском море и движется на остров Хоккайдо, а затем его путь лежит на Сахалин. Метеорологи отмечают, что скорость ветра при прохождения тайфуна составляет 30 метров в секунду, с порывами до 40 метров в секунду.

Сахалин готовится к удару стихии уже сегодня днем, 18 сентября. Тайфун движется со скоростью 70 километров в час. Ожидаются сильные ливневые дожди с порывами сильного ветра. МЧС призывает население быть предельно аккуратными.

Видео: YouTube/Breaking Disaster