Задача выполнена артиллеристами из Новороссийска.

Российские расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган" уничтожили опорные пункты Вооруженных сил Украины в рамках проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны сделали через социальные сети. В профильном ведомстве уточнили, что указ командования выполнен силами артиллерийской бригады ВДВ из Новороссийска в приграничном районе Курской области. Военнослужащие отметили, что во время воздушной разведки беспилотник вскрыл замаскированные позиции противника с личным составом. Далее координаты цели передались на командный пункт.

После получения координат целей от подразделений беспилотной авиации и данных разведки расчеты 220-мм реактивных систем залпового огня "Ураган" нанесли удар по выявленным целям. пресс-служба Минобороны России

Бойцы добавили, что корректировка артиллерийского огня и фиксирование уничтожения объектов ВСУ производились с помощью расчетов дронов. БПЛА в режиме реального времени передавали результаты огневого поражения артиллеристам.

Россия и Украина обменялись пленными.

Фото и видео: Минобороны России