В интернете появились первые кадры разрушительного урагана "Ирма"

Первыми жертвами урагана стали 6 человек с Карибских островов. Скорость ветра достигала 380 километров в час.

Ураган "Ирма" сформировавшийся над водами Атлантики неумолимо с огромной скоростью приближается к берегам Флориды. На его пути острова Карибского бассейна. Первыми приняли удар острова Сен-Бартелеми, Сен-Мартин, Антигуа и Барбуда. "Ирма" по своей разрушительной силе считается на сегодняшний день самым сильным за всю историю наблюдений.

Сообщается о 6ти погибших на острове Сен-Мартен. Разрушены здания и инфраструктура, местами на 90%.

Напомним, "Ирме" присвоена 5я категория опасности из 5ти возможных. Ураган движется с востока в сторону Флориды. На его пути находятся Пуэрто-Рико, Гаити и Куба.

В интернете стали появляться первые кадры как самого урагана, так и его ужасающих последствий.

Напомним, накануне очевидцам удалось запечатлеть на видео зарождающийся смерч вбилизи Анапы.

Видео: Twitter, YouTube

Фото: Twitter/Royal, Enock Pompée‏,