Ураган "Ирма", последние новости: 11 сентября стихия стихла, фото последствий шокировали мир

Ураган "Ирма": последние новости, фото и видео урагана за 11 сентября. Стихия ослабла, и Соединенные Штаты начинают подсчитывать предварительный ущерб. Последствия урагана "Ирма" уже оказались шокирующими.

Сегодня, 11 сентября, американские власти и мировые СМИ начали подводить предварительные "разрушительные" итоги урагана "Ирма", который целую неделю третировал атлантическое побережье США. Конечно, говорить о каких-то финальных цифрах и показателях еще рано. Ураган понемногу сходит на нет, но все еще представляет собой серьезную опасность. В этом материале мы собрали самые интересные факты об урагане "Ирма", которые стали известны за минувшие сутки.

Ураган "Ирма" в США, последние новости за 11 сентября

1. Ураган "Ирма" стих до 1-й категории. РИА "Новости" сообщают радостную новость. Впервые за последние дни ураган с нежным женским именем стих до предельно низкой категории опасности. Синоптики из США по результатам наблюдений 10-11 сентября присвоили "Ирме" 1-ю категорию стихийного бедствия. Эксперты отметили, что, чем дальше "Ирма" движется вдоль побережья Флориды, тем меньше остается у нее сил. Однако в эпицентре урагана находиться до сих пор смертельно опасно. У стихии еще хватает сил на то, чтобы затапливать целые города и вырывать деревья с корнем. Скорость урагана составляет 27 километров в час. Метеорологи уточняют, что это уже не ураган, а тропический шторм.

2. Во Флориде орудуют мародеры. Почти три десятка мародеров задержаны во Флориде силами полиции. При этом местные СМИ считают, что число желающих поживиться на чужом горе, в реальности в разы выше. Просто полиция не пытается ловить преступников в наиболее опасных районах. А эти "сталкеры" только и ждут возможности забраться в дома, покинутые своими хозяевами. Это неплохое поле для "работы": ведь свои дома в штате Флорида покинули более 6 млн человек.

3. Военные и спасатели начинали работы по восстановлению городов, пострадавших от "Ирмы". Главная угроза позади. И в города южной части Карибского бассейна ураган точно не вернется. Сюда-то власти Штатов и направили массированную группу спасателей и военных для ликвидации последствий урагана. По данным РИА "Новости", 11 сентября к работе приступили более 10 000 военных. Им помогают 5 военных самолетов и 600 военных грузовиков.

Фото: chasehartmanvlogs

Число жертв урагана "Ирма" по неофициальным данным превысило 20 человек. Не менее 3 смертельных случаев зарегистрированы на территории штата Флорида.

Последствия урагана "Ирма": фото и видео очевидцев

Пока десятки тысяч военных расчищают завалы и восстанавливают коммуникации, мобильные репортеры активно снимают последствия урагана. У людей впервые появилась возможность сфотографировать руины некогда богатых городов и деревья, вывороченные с корнем. Теперь жизни "папарацци" ничего не угрожает. Отсюда - и новая фотохроника по теме "Ирмы". В понедельник, 11 сентября, фото и видео посвящены разрушительным следам урагана!

Фото: _.bruce.the.shark._

Чем ближе обладатели камер добираются к южным берегам Флориды, тем жестче их фотографии и видео. А самые смелые зеваки следуют за ураганом на Север. Там им приходится рисковать своей жизнью: "Ирме" все еще под силу унести ветром в неизвестном направлении сразу несколько человек. Вот такой вот ураган, почти как в сказке про "Страну Оз".

Ураган "Ирма" обрушился на Санкт-Петербург: фейковая новость, покорившая социальные сети

А еще главной новостью утра в России стало шокирующее заявление метеорологов: ураган "Ирма" вот-вот обрушится на Санкт-Петербург. В нашей стране об этом написали не менее 70 СМИ. А уж блогеры и пользователи социальных сетей репостили сообщение, не разобравшись в деталях.

Оказывается, речь шла об одноименном городе Saint-Petersbourg в штате Флорида. Так что скоро страсти утихли: "утка" многих напугала, но вскоре Интернет объяснил людям, что их страхи преувеличены. Кстати, в американском Санкт-Петербурге "Ирму" пережили с минимальными потерями. Порадуемся за "земляков"!

Видео: Instagram, YouTube