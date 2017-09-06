Очевидцы сняли на видео смерч в станице Благовещенская под Анапой

Синоптики предупреждали об ухудшении погоды на Кубани.

Сегодня Piter.TV сообщал об ухудшении погоды в южных районах России. В частности в Краснодарском крае и на побережье Черного моря прогнозировались сильные ливневые дожди с грозами и градом.

В станице Благовещенская в 30 километрах от города Анапа очевидцам удалось снять на видео смерч, который сформировался над Кизилташским лиманом.

На опубликованных кадрах видео отчетливо видна воронка смерча, которая передвигалась с большой скоростью на станицу. По словам очевидцев, смерч вскоре распался, и на населенный пункт обрушился мощный ливень.

Синоптики предупреждают, что возникновение смерчей возможно и сегодняшней ночью и завтра, 7 сентября по всему побережью.

Видео: ВК, Ксения Клюх

Фото: ВК, Ксения Клюх/ Instagram/efrome_eva, 24tasya24, kristina_kom1