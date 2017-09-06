На Краснодарский край и Черноморское побережье надвигаются мощные ливни с грозами и градом

Синоптики предупреждают о надвигающейся непогоде на Краснодарский край.
Циклон с сильными грозовыми дождями и градом ожидаются сегодня во второй половине дня и ночью. По прогнозам метеорологов в Краснодаре выпадет 55 миллиметров осадков, в Ростове-на-Дону 44 мм. В Сочи ожидаются непродолжительные сильные ливни с грозами и понижением температуры.
Сообщается, что непогода продлится недолго, а затем в регион вернется хорошая погода.
Сегодня Piter.TV опубликовал новые уникальные кадры из космоса приближающегося со скоростью 300 километров в час урагана "Ирма" к берегам Флориды.
Видео: Instagram/Romandivan, Olazarevskoe