Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Общество
Сегодня, 10:29
0
MShaffter
115
Код вставки плеера

На Краснодарский край и Черноморское побережье надвигаются мощные ливни с грозами и градом

0
 
 

Циклон с сильными грозовыми ливнями и градом ожидается по всей южной части России от границ с Белоруссией до Черноморского побережья Краснодарского края.

 Синоптики предупреждают о надвигающейся непогоде на Краснодарский край.

Циклон с сильными грозовыми дождями и градом ожидаются сегодня во второй половине дня и ночью. По прогнозам метеорологов в Краснодаре выпадет 55 миллиметров осадков, в Ростове-на-Дону 44 мм. В Сочи ожидаются непродолжительные сильные ливни с грозами и понижением температуры.

Сообщается, что непогода продлится недолго, а затем в регион вернется хорошая погода.

Сегодня Piter.TV опубликовал новые уникальные кадры из космоса приближающегося со скоростью 300 километров в час урагана "Ирма" к берегам Флориды.

 

Видео: Instagram/Romandivan, Olazarevskoe

 

Теги: курорт , новости регионов , новости россии , погода
Категории: Лента новостей Новости России Происшествия Общество

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5