На Краснодарский край и Черноморское побережье надвигаются мощные ливни с грозами и градом

Циклон с сильными грозовыми ливнями и градом ожидается по всей южной части России от границ с Белоруссией до Черноморского побережья Краснодарского края.

Синоптики предупреждают о надвигающейся непогоде на Краснодарский край.

Циклон с сильными грозовыми дождями и градом ожидаются сегодня во второй половине дня и ночью. По прогнозам метеорологов в Краснодаре выпадет 55 миллиметров осадков, в Ростове-на-Дону 44 мм . В Сочи ожидаются непродолжительные сильные ливни с грозами и понижением температуры.

Сообщается, что непогода продлится недолго, а затем в регион вернется хорошая погода.

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Видео: Instagram/Romandivan, Olazarevskoe