Под Выборгом построят новый курорт

Инвестиции в проект составили 10 млрд рублей.

В Выборгском районе Ленинградской области построят новый курорт. Об этом сообщает РБК.

Новый курорт, на территории которого разместят санаторий, гостиницу и апартаменты, появится в Рощино. Инвестиции в проект составили 10 млрд рублей. Разрешение на его строительство получили в начале 2022 года. Отмечается, что направлением нового курорта станет превентивная медицина. Его планируют построить за три года.

Ранее мы сообщали, что капремонт набережной в Выборге оценили в 5 млрд рублей.

Фото: Piter.tv