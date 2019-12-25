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Под Выборгом построят новый курорт
Сегодня, 15:25
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Под Выборгом построят новый курорт

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Инвестиции в проект составили 10 млрд рублей.

В Выборгском районе Ленинградской области построят новый курорт. Об этом сообщает РБК.

Новый курорт, на территории которого разместят санаторий, гостиницу и апартаменты, появится в Рощино. Инвестиции в проект составили 10 млрд рублей. Разрешение на его строительство получили в начале 2022 года. Отмечается, что направлением нового курорта станет превентивная медицина. Его планируют построить за три года.

Ранее мы сообщали, что капремонт набережной в Выборге оценили в 5 млрд рублей.

Фото: Piter.tv

Теги: выборг, курорт, ленинградская область, рощино, строительство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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