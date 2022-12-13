Капремонт набережной в Выборге оценили в 5 млрд рублей

Капремонт набережной Салакка-Лахти в Выборге оценили в 5 млрд рублей. Об этом сообщает "Гатчинская Служба Новостей".
Тему капремонта одного из центральных туристических объектов Выбора обсуждали на заседании пресс-клуба губернатора Ленобласти Александра Дрозденко. По словам зампреда регионального правительства региона Евгения Барановского, еще пять лет назад на капремонт требовалось 3,5 млрд рублей.
Дрозденко отметил, что преображение набережной будет поэтапным и займет пять-семь лет. Он подчеркнул, что в один год бюджет региона не сможет выделить такие средства.
Ранее мы сообщали, что въезд в Выборг станет реверсивным с 10 мая.
Фото: Piter.tv
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