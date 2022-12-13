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Капремонт набережной в Выборге оценили в 5 млрд рублей
Сегодня, 14:25
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Капремонт набережной в Выборге оценили в 5 млрд рублей

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Дрозденко отметил, что преображение набережной будет поэтапным

Капремонт набережной Салакка-Лахти в Выборге оценили в 5 млрд рублей. Об этом сообщает "Гатчинская Служба Новостей".

Тему капремонта одного из центральных туристических объектов Выбора обсуждали на заседании пресс-клуба губернатора Ленобласти Александра Дрозденко. По словам зампреда регионального правительства региона Евгения Барановского, еще пять лет назад на капремонт требовалось 3,5 млрд рублей.

Дрозденко отметил, что преображение набережной будет поэтапным и займет пять-семь лет. Он подчеркнул, что в один год бюджет региона не сможет выделить такие средства.

Ранее мы сообщали, что въезд в Выборг станет реверсивным с 10 мая.

Фото: Piter.tv

Теги: выборг, капремонт, ленинградская область, набережная
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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