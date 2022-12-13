Въезд в Выборг станет реверсивным с 10 мая

С 10 мая начнется капитальный ремонт мостов на въезде в Выборг со стороны Приморского шоссе: схема движения перейдёт в реверсивный режим. Дорожники просят гостей города планировать маршруты с учетом изменений.
Участок дороги рядом с въездом на Выборгский судостроительный завод представляет собой три подряд искусственных сооружения: мост через протоку продолжается двумя путепроводами через железнодорожные ветки. Один из путепроводов будет замен насыпью, а остальные мостовые переходы целиком обновлены. Работы будут проводиться поэтапно.
Актуальная информация по организации движения на этом участке и ходе работ будет размещаться в Telegram-канале дорожного комитета Ленобласти.
Фото: администрация Ленобласти
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