Въезд в Выборг станет реверсивным с 10 мая

Там начнется капитальный ремонт.

С 10 мая начнется капитальный ремонт мостов на въезде в Выборг со стороны Приморского шоссе: схема движения перейдёт в реверсивный режим. Дорожники просят гостей города планировать маршруты с учетом изменений.

Участок дороги рядом с въездом на Выборгский судостроительный завод представляет собой три подряд искусственных сооружения: мост через протоку продолжается двумя путепроводами через железнодорожные ветки. Один из путепроводов будет замен насыпью, а остальные мостовые переходы целиком обновлены. Работы будут проводиться поэтапно.

Актуальная информация по организации движения на этом участке и ходе работ будет размещаться в Telegram-канале дорожного комитета Ленобласти.

Фото: администрация Ленобласти