Появились новые уникальные кадры приближающегося к Флориде урагана "Ирма"

Флорида готовится к урагану "Ирма". Мобилизовано порядка 30 тысяч человек нацгвардии, эвакуируют военных с базы ВМФ. Население запасается предметами первой необходимости и укрепляют свои дома.

Накануне Piter.TV сообщал о приближающемся с огромной скоростью крупном урагане к берегам Флориды. Над Атлантикой продолжает набирать силу мощный ураган "Ирма". Формируясь над водами океана и набирая скорость, он движется на запад со скоростью более 220 километров в час.

Ураган направляется на Флориду и остров Пуэрто Рико, Доминиканскую Республику, Гаити и Кубу. Губернатор Флориды Рик Скотт объявил режим чрезвычайного положения.

Сегодня, 6 сентября, урагану присвоена 5 я степень опасности из 5 возможных.

Сегодня в интернете появились новые уникальные видеокадры из космоса урагана "Ирма". На опубликованных кадрах отчетливо видно как над Атлантикой с огромной скоростью движется в сторону США и Виргинских островов гигантская воронка.

Власти и жители штата Флорида готовятся к нашествию стихии. Население запасается едой, водой, лекарствами и предметами первой необходимости. Укрепляются жилые дома и здания.

С базы ВМФ эвакуировано порядка 5 тысяч человек личного состава и членов их семей. Перебазируются корабли, подлодки и самолеты.

Подразделения нацгвардии мобилизует около 30 тысяч человек для помощи населению во время разгула стихии. Планируется задействовать 100 вертолетов, катера, водометы.

Видео:twitter/NOAA Satellites PA