Ураган "Ирма", последние новости: 10 сентября ураган усилился и добрался до Флориды

Стихийное бедствие продолжает угрожать людям и разрушать территорию городов.

В США и соседних странах продолжает бушевать ураган "Ирма". Его называют одним из наиболее опасных за последнее время. Piter.TV собрал последние новости о стихийном бедствии.

Ураган "Ирма" последние новости за 10 сентября

1. Ураган добрался до побережья штата Флорида сегодня, 10 сентября. Ранее он усилился до четвертой категории по шкале Саффира - Симпсона.

Сейчас в штате из-за урагана эвакуируют более 6,5 млн жителей. Глава штата Рик Скотт отметил, что людям, которым рекомендовано эвакуироваться, стоит покинуть свое жилье, а тем, кто не успеет, стоит приготовиться к серьезным последствиям.

2. Минувшей ночью "Ирма" прошла рядом с Гаваной. Скорость ветра в Кубе достигала уровня в 60 км/ч, а порывы местами доходили до 121 км/ч. В регионе наблюдалось подтопление на береговой линии. Высота волн иногда доходила до девяти метров.

3. Для слежения за "Ирмой" Франция задействовала более 20 космических аппаратов. Они помогут отследить масштаб ущерба, причиненного ураганом, в том числе уничтожение домов и инфраструктуры. Часть спутников будет следить за наводнениями.

4. В интернете появилось видео, на котором запечатлены последствия удара урагана по острову Тортола, Который входит в Британские Виргинские острова в Карибском море. Большая часть строений в регионе оказалась разрушена. "Ирма" задела и местную тюрьму, что позволило сбежать более ста заключенным. По последним данным, от урагана погибли не менее четырех человек. В общей сложности из-за него скончались 22 человека.

Видео: youtube.com / Storyful News