В Московской больнице скончалась женщина, пострадавшая во время субботнего урагана

Сегодня появилась информация, что в больнице от полученных травм во время субботнего урагана, скончалась пожилая женщина.

Сегодня, 25 апреля, в Московской больнице умерла 84-летняя женщина, которая получила травмы во время урагана в субботу.

Сильнейший ураган обрушился на Москву в минувшую субботу, 21 апреля. От травм погибла в Москве 13-летняя девочка, на нее опрокинулся мусорный контейнер. В Мытищах Московской области погиб мужчина. Сегодня количество жертв этого урагана возросло еще на одного человека. Несмотря на все усилия медиков, в больнице скончалась 84-летняя пенсионерка. Об этом сообщают СМИ, со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.

Видео: Видео: YouTube/Opershop D